Минск, 2 марта. В аэропорту Минска задержан иностранец с фальшивым паспортом, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета.

Мужчина был задержан 28 февраля при оформлении на рейс Минск — Киев. В ходе проверки его паспорта на имя 29-летнего гражданина Монголии пограничники выяснили, что в документе заменена страница с данными о владельце.

Задержанный признал, что паспорт поддельный и он купил его за 1.100 долларов. Он заявил, что ему не 29, а 26 лет. Также сообщается, что гражданин находится в международном розыске.

Личность задержанного устанавливается. Он помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит ограничение свободы на срок до двух лет за использование поддельного документа, а также административная ответственность за нарушение правил пребывания в Беларуси и попытку незаконного пересечения границы.