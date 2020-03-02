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Дата распечатки: 02.03.2020 17:28
 
02.03.2020 17:15 Безопасность, Общество

В аэропорту Минска задержан иностранец с фальшивым паспортом

Минск, 2 марта. В аэропорту Минска задержан иностранец с фальшивым паспортом, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета.

Мужчина был задержан 28 февраля при оформлении на рейс Минск — Киев. В ходе проверки его паспорта на имя 29-летнего гражданина Монголии пограничники выяснили, что в документе заменена страница с данными о владельце.

Задержанный признал, что паспорт поддельный и он купил его за 1.100 долларов. Он заявил, что ему не 29, а 26 лет. Также сообщается, что гражданин находится в международном розыске.

Личность задержанного устанавливается. Он помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит ограничение свободы на срок до двух лет за использование поддельного документа, а также административная ответственность за нарушение правил пребывания в Беларуси и попытку незаконного пересечения границы.

Ян Авсеюшкин, БелаПАН.

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