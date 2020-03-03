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Дата распечатки: 03.03.2020 11:56
 
03.03.2020 11:42 Экономика

Лукашенко: Отдельные государства в ультимативной форме увязывают поставку нефти с иными проблемами

Минск, 3 марта. "Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче", — заявил Лукашенко 3 марта на совещании по нефтеперерабатывающему комплексу.

"Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию — это стало нормой для государств планеты, которые имеют от Господа такое счастье", — цитирует Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".

"К сожалению, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси. Условия поставки нефти в ультимативной форме увязываются с иными проблемами, которые желает решить страна-поставщик", — отметил Лукашенко.

(Будет дополнено.)

 

БелаПАН.

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