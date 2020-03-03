Лукашенко: Мы сами виноваты, что не диверсифицировали поставки нефти

Минск, 3 марта. "Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче", — заявил Лукашенко 3 марта на совещании по нефтеперерабатывающему комплексу. При этом он добавил: "Мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти".

"Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию — это стало нормой для государств планеты, которые имеют от Господа такое счастье", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

"К сожалению, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси. Условия поставки нефти в ультимативной форме увязываются с иными проблемами, которые желает решить страна-поставщик. Происходит это без оглядки на действующую договорную базу и принципы построения наших отношений", — отметил Лукашенко.

По его словам, Беларусь недополучает около 1 млн тонн нефти ежемесячно. "И дело тут не только в том, что кто-то за вентиль хватается, — подчеркнул Лукашенко. — Дело еще и в том, что мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к подобным результатам". Глава государства рассчитывает на то, что в программе развития Беларуси на очередные пять лет "будет сформирован конкретный план, как снизить значимость условий поставок нефти для формирования ВВП".



Вместе с тем он отметил, что сложившаяся ситуация в нефтяной сфере "оказалась даже в чем-то полезной". "Мы неоправданно зациклились на нескольких поставщиках и не имеем долгосрочных альтернативных источников сырья, — пояснил Лукашенко. — Нефть — не монопольный товар, и желающих работать с нами достаточно даже в самой России. Поставщиков нужно находить, с ними нужно договариваться. Это задача "номер один", особенно в нынешней непростой ситуации, которая сложилась в мире, в том числе с нашим партнером-монополистом. Как сообщают сами россияне, поставки нефти в Китай у них сократились на треть. И не только в Китай".

Лукашенко отметил, что "нефть сегодня мгновенно дешевеет", и это идет на пользу Беларуси — "подталкивает" государство к тому, чтобы договариваться с поставщиками "не только в России, но и альтернативными".

"При этом мы не ставим вопрос так, что мы не будем покупать российскую нефть. Будем. Сколько бы она ни стоила, будем, потому что эта нефть, добыча ее и транспортировка создавалась в том числе и руками белорусов, тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная. Но мы, конечно же, не будем ползать 31 декабря постоянно на коленях, вымаливая эту нефть. И когда исчезнет монополизм, легче будет договариваться и по ценам", — подчеркнул Лукашенко.