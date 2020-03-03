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Дата распечатки: 03.03.2020 15:04
 
03.03.2020 13:50 Экономика

Лукашенко предложил ориентировать Новополоцкий НПЗ на поставку нефтепродуктов северным соседям

Минск, 3 марта. На совещании по нефтеперерабатывающему комплексу 3 марта Александр Лукашенко предложил ориентировать Новополоцкий НПЗ на поставку нефтепродуктов в страны к северу от Беларуси. Соответствующий фрагмент видео с совещания опубликован на телеграм-канале "Пул Первого".

"Северный завод — вы знаете, что вокруг ближе, чем Новополоцк, нет заводов. Мы можем полностью взять и вместе работать с Эстонией, Латвией, Литвой, плюс Беларусь, плюс другой рынок, если это нужно будет, и на Новополоцке перерабатывать нефть, и нефтепродукты продавать северным нашим соседям", — сказал он. 

"То есть рынок есть, хороший рынок, близкие рынки, но нужна логистика. Мы также за последние месяцы много проработали по поставкам нефти", — добавил Лукашенко.

Захар Щербаков, БелаПАН.

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