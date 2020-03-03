Лукашенко предложил ориентировать Новополоцкий НПЗ на поставку нефтепродуктов северным соседям

Минск, 3 марта. На совещании по нефтеперерабатывающему комплексу 3 марта Александр Лукашенко предложил ориентировать Новополоцкий НПЗ на поставку нефтепродуктов в страны к северу от Беларуси. Соответствующий фрагмент видео с совещания опубликован на телеграм-канале "Пул Первого".

"Северный завод — вы знаете, что вокруг ближе, чем Новополоцк, нет заводов. Мы можем полностью взять и вместе работать с Эстонией, Латвией, Литвой, плюс Беларусь, плюс другой рынок, если это нужно будет, и на Новополоцке перерабатывать нефть, и нефтепродукты продавать северным нашим соседям", — сказал он.



"То есть рынок есть, хороший рынок, близкие рынки, но нужна логистика. Мы также за последние месяцы много проработали по поставкам нефти", — добавил Лукашенко.