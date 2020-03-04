Российский телеканал назвал "невынужденной ошибкой" свое сообщение о случае смерти от коронавируса в Беларуси

Минск, 4 марта. Первый канал российского телевидения признал ошибкой свое сообщение о смерти от коронавируса в Беларуси.

В вечернем выпуске программы "Время" от 3 марта ведущий Кирилл Клейменов отметил, что последствия коронавируса для организма, возможно, "разнообразнее и сложнее", чем думали специалисты, и заявил, что речь о "неадекватном поведении, вызываемом мыслями об этом самом вирусе".

"Наши белорусские коллеги обиделись на воскресную программу "Время". В ней мы сообщили, что в числе стран, где есть жертвы коронавируса, братская Белоруссия. Якобы там умер человек. Коллеги! Братья! Это ошибка. Наша ошибка. Но, как говорят, невынужденная, случайная. Но все равно, простите, ошиблись. Никто не умер в Белоруссии, все живы", — сказал Клейменов.

Информация о том, что от коронавируса "первые смерти зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, Белоруссии", прозвучала в эфире телеканала 1 марта. Белорусское Министерство здравоохранения заявило, что в отношении страны это "является ложью и не имеет ничего общего с действительностью". "В Республике Беларусь на сегодняшний день зарегистрированы три случая, в которых выделен фрагмент РНК, вероятно, принадлежащий типу коронавируса COVID-19. Все три пациента чувствуют себя удовлетворительно, клинических симптомов заболевания у них нет, — отмечалось в пресс-релизе ведомства. — В связи с распространением фейковой информации в отношении нашей страны будут предприняты соответствующие меры реагирования также по линии Министерства иностранных дел".

Минздрав, МИД и Мининформ призвали журналистов быть ответственными, внимательными и перепроверять информацию, касающуюся "такой болезненной для населения темы, как коронавирусная инфекция".

На вечер 3 марта в стране было лабораторно подтверждено четыре случая заболевания коронавирусом COVID-2019.