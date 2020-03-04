Лукашенко: Милиция вносит весомый вклад в укрепление суверенитета и независимости

Минск, 4 марта. Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником — Днем милиции.

"Защищая правопорядок, гарантированные Конституцией права, свободы и жизнь граждан, вносите весомый вклад в сохранение стабильности в обществе, укрепление суверенитета и независимости Республики Беларусь", — говорится в поздравлении, которое цитирует пресс-служба президента.

Лукашенко "выразил убеждение, что личный состав органов внутренних дел будет и впредь эффективно отвечать на все вызовы и угрозы и, приумножая славные традиции, с честью и достоинством служить Отечеству".

"Находиться на защите законности и правопорядка — благородная и почетная миссия, но в то же время огромная ответственность перед людьми и государством. И в сложные периоды истории нашей страны, и в мирные годы созидания милицейская служба была и будет примером проявления самоотверженности, верности долгу и присяге, готовности прийти на помощь гражданам, оказавшимся в беде", — отметил в своем поздравлении подчиненным министр внутренних дел Юрий Караев.