В Беларуси впервые вышла Черная книга о вредоносных растениях

Минск, 4 марта. Издательство "Беларуская навука" впервые в стране издало "Черную книгу флоры Беларуси: чужеродные вредоносные растения", подготовленную коллективом авторов из Института экспериментальной ботаники им. Купревича Национальной академии наук при участии специалистов Центрального ботанического сада НАН и Белорусского государственного университета.

По сообщению пресс-службы НАН, в книге, выпущенной тиражом 700 экземпляров, обобщены сведения о биологических и экологических особенностях 52 видов наиболее вредоносных чужеродных сосудистых растений, широко распространившихся в экосистемах Беларуси. Среди них хорошо известные борщевик Сосновского, золотарник канадский, эхиноцистис лопастный (бешеный огурец), амброзия полыннолистная и др.

В книге охарактеризованы способы и история проникновения этих видов на территорию страны, даны рекомендации по предотвращению их дальнейшего распространения и проведению истребительных и других мероприятий, направленных на ограничение их расселения. Приведено 68 оригинальных картосхем, характеризующих распространение инвазионных растений по территории страны.

В издании содержится список чужеродных видов, "обладающих пока не реализованным потенциалом вредоносности (246 видов) или ставших настолько обычными, что мероприятия по ограничению их распространения уже не имеют смысла (24 вида, в том числе донники белый и лекарственный, чистотел майский и др.)".