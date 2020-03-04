В Беларуси подтверждено шесть случаев коронавируса

Минск, 4 марта. В Беларуси подтверждено еще два случая коронавируса COVID-19, сообщила журналистам пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

"Два случая, о которых вчера говорили как о возможных, сегодня подтверждены лабораторно", — отметила она.

Всего в Беларуси зафиксировано шесть случаев коронавируса: четыре — в Минске, два — в Витебской области.

Как сообщалось ранее, на карантине в столичной инфекционной больнице находятся пять человек. Подтверждены два случая: у студента из Ирана и его будущего тестя. Также в больнице находятся девушка иранца, ее мать и сестра. В Витебске на карантине находятся работница мехового комбината (вирус подтвержден), ее муж и дети.

О первом случае выявления коронавируса Минздрав объявил 28 февраля (у иранского студента).