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Дата распечатки: 04.03.2020 21:37
 
04.03.2020 20:15 Общество

Один человек погиб и семь травмировано в результате ЧП в шахте "Беларуськалия"

Минск, 4 марта. Один человек погиб и семь получили травмы в результате ЧП в шахте "Беларуськалия", сообщил Следственный комитет.

По предварительной информации, днем 4 марта при движении подземной машины для перевозки пассажиров произошло ее столкновение с целиком (часть залежи) горной выработки. В результате пострадали находившиеся в транспортном средстве работники предприятия. В больницу было доставлено восемь человек. Один их них — водитель автомобиля — от полученных травм скончался.

"С целью осмотра места происшествия, фиксации следовой картины и сбора материала в шахту на глубину более 600 метров произвела спуск следственно-оперативная группа", — сообщил СК.

БелаПАН.

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