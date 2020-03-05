Макей: Нет смысла работать над дорожными картами интеграции, пока не решены вопросы с нефтью

Минск, 5 марта. Минск не видит смысла работать над дорожными картами интеграции с Россией, пока не решены вопросы поставок нефти, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Давайте решим вопрос с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать. Не работает сейчас рабочая группа, и смысла нет сейчас работать над этими дорожными картами, пока не будут решены эти вопросы", — сказал Макей, отвечая на вопрос ТАСС.

С 1 января 2020 года Беларусь получает незначительный объем российской нефти из-за отсутствия крупных контрактов. Минск не согласен с премиальной надбавкой, которую хотят получать поставщики. По поручению Александра Лукашенко правительство ищет альтернативную нефть и альтернативные пути ее поставки.