Лукашенко вручил Матвиенко орден Скорины, назвав "самым близким, родным человеком"

Минск, 5 марта. Александр Лукашенко 5 марта провел в Минске встречу с председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко и вручил ей орден Франциска Скорины. Она удостоена этой награды "за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Россией", сообщила пресс-служба президента.

"Вы знаете, что Вы нам самый близкий, родной человек, — сказал белорусский руководитель. — Хочу воспользоваться случаем вашего визита и заслуженную награду вручить. Мы хотели, чтобы это было, насколько это возможно, торжественно и по-родному. В кабинете я не вручаю никому награды, кроме своих людей".

"Я всегда с особо теплыми чувствами к вам приезжаю и уезжаю, зарядившись вашей теплотой, гостеприимством. Давно не была, уже скучала", — цитирует Матвиенко пресс-служба Лукашенко.

Спикер Совфеда "позитивно оценила программу визита, подготовленную белорусской стороной". Она посетила Минский храм-памятник в честь Всех Святых, где состоялась церемония передачи земли в капсуле с мест захоронения советских солдат подо Ржевом.

Лукашенко подарил Матвиенко букет белорусских цветов, икону святой Валентины Минской и книгу "Смак беларускай кухнi".