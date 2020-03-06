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Дата распечатки: 06.03.2020 10:23
 
06.03.2020 09:30 Экономика, Финансы

В феврале золотовалютные резервы Беларуси резко просели

Минск, 6 марта. Золотовалютные резервы Беларуси сократились за февраль на 438,2 млн долларов, или на 4,7%, и на 1 марта составили 8,8 млрд долларов, сообщает Национальный банк.

В январе, как сообщалось, резервы также уменьшились — на 150,4 млн долларов. Таким образом, за январь—февраль резервы сократились на 588,6 млн долларов.

Как отмечает регулятор, снижение уровня резервов в феврале "в основном обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 383,5 млн долларов". Также снижение резервов стало следствием продажи Национальным банком иностранной валюты на внутреннем рынке.

"Поддержанию уровня золотовалютных резервов в феврале способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, поступление средств от продажи облигаций Министерства финансов, номинированных в иностранной валюте, а также увеличение стоимости монетарного золота", — говорится в сообщении Нацбанка.

На 1 января 2020 года резервы составляли почти 9,4 млрд долларов. Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики, на 1 января 2021 года объем ЗВР должен составить не менее 7,3 млрд долларов США.

Вместе с тем Национальный банк не ожидает значительного сокращения ЗВР в этом году. "Мы предусмотрели в наших прогнозах более низкий уровень золотовалютных резервов. Но это не значит, что мы будем к этому стремиться и он таким будет. Да, скорее всего, он будет меньше, чем на начало года, но он будет ближе к той цифре, которую мы имеем (9,2 млрд долларов, или 2,7 месяца покрытия импорта на 1 февраля), чем к той, которую заложили в консервативном сценарии (7,3 млрд долларов)", — заявил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на брифинге 12 февраля.

"Мы с правительством не хотим наращивать внешние долги. Поэтому в целях обеспечения устойчивости внешнего долга и выполнения соответствующих обязательств было решено придерживаться оптимальных объемов золотовалютных резервов и не пытаться любой ценой довести их до покрытия трехмесячного импорта", — пояснил Каллаур.

Как сообщалось, в 2020 году, по данным Минфина, Беларусь должна направить на обслуживание и погашение госдолга 8,9 млрд рублей. В связи со значительными выплатами по госдолгу экономические власти допускают некоторое снижение резервов в текущем году.

Дмитрий Заяц, БелаПАН.

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