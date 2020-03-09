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Дата распечатки: 10.03.2020 03:02
 
09.03.2020 15:28 Фото

Пресс-конференция по итогам сбора подписей за принятие закона о запрете пропаганды и публичной демонстрации гомосексуализма

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9 марта в Минске состоялась пресс-конференция с участием архиепископа Тадеуша Кондрусевича, митрополита Минско-Могилевского (фото 3), протоиерея Андрея Лемешонка, духовника Свято-Елисаветинского монастыря (фото 4) и Владислава Волоховича, директора благотворительного фонда "Открытые сердца" (фото 2) по итогам сбора подписей под коллективными обращениями к президенту с просьбой инициировать принятие закона о запрете пропаганды и публичной демонстрации гомосексуализма и других половых извращений несовершеннолетним.

Фото Андрея Шавлюго, БелаПАН.

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