Пресс-конференция по итогам сбора подписей за принятие закона о запрете пропаганды и публичной демонстрации гомосексуализма

9 марта в Минске состоялась пресс-конференция с участием архиепископа Тадеуша Кондрусевича, митрополита Минско-Могилевского (фото 3), протоиерея Андрея Лемешонка, духовника Свято-Елисаветинского монастыря (фото 4) и Владислава Волоховича, директора благотворительного фонда "Открытые сердца" (фото 2) по итогам сбора подписей под коллективными обращениями к президенту с просьбой инициировать принятие закона о запрете пропаганды и публичной демонстрации гомосексуализма и других половых извращений несовершеннолетним.