52 тыс. человек подписались под обращением к Лукашенко о введении уголовной ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Обращение к главе государства инициировать принятие в Беларуси "закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, публичной демонстрации несовершеннолетним гомосексуализма и других половых извращений" и введение уголовной ответственности подписали 52 тыс. человек, сообщил на пресс-конференции в Минске 9 марта Владислав Волохович, директор благотворительного фонда "Открытые сердца", который занимался сбором подписей.

На видео: Владислав Волохович, директор благотворительного фонда "Открытые сердца"; архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский; протоиерей Андрей Лемешонок, духовник Свято-Елисаветинского монастыря.