Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/03/09/media_podpis-pkf_vid/
Дата распечатки: 10.03.2020 03:02
 
09.03.2020 16:14 Видео, Общество

52 тыс. человек подписались под обращением к Лукашенко о введении уголовной ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Обращение к главе государства инициировать принятие в Беларуси "закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, публичной демонстрации несовершеннолетним гомосексуализма и других половых извращений" и введение уголовной ответственности подписали 52 тыс. человек, сообщил на пресс-конференции в Минске 9 марта Владислав Волохович, директор благотворительного фонда "Открытые сердца", который занимался сбором подписей.

На видео: Владислав Волохович, директор благотворительного фонда "Открытые сердца"; архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский; протоиерей Андрей Лемешонок, духовник Свято-Елисаветинского монастыря.

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 10 Март 2020, 03:02
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск