На праймериз оппозиции в Витебске победил Павел Северинец

На региональной встрече по выборам единого кандидата в президенты от оппозиции в Витебске победил сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец.

Проголосовал 101 человек. Голоса распределились следующим образом: сопредседатель оргкомитета БХД Павел Северинец (на фото 6) — 66; и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов (на фото 3) — 15; глава движения "За Свободу" Юрий Губаревич (на фото 4) — 15; заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич (на фото 5) — 4. Сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова (на фото 7) не получила ни одного голоса. Один бюллетень был испорчен.