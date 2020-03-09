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Дата распечатки: 09.03.2020 15:02
 
09.03.2020 10:14 Фото

На праймериз оппозиции в Витебске победил Павел Северинец

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На региональной встрече по выборам единого кандидата в президенты от оппозиции в Витебске победил сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец.

Проголосовал 101 человек. Голоса распределились следующим образом: сопредседатель оргкомитета БХД Павел Северинец (на фото 6) — 66; и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов (на фото 3) — 15; глава движения "За Свободу" Юрий Губаревич (на фото 4) — 15; заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич (на фото 5) — 4. Сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова (на фото 7) не получила ни одного голоса. Один бюллетень был испорчен.

Фото Сергея Серебро, БелаПАН.

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