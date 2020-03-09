Румас: Нацбанк не будет искусственно сдерживать белорусский рубль

Минск, 9 марта. Оценить все последствия резкого снижения цен на нефть и девальвации российского рубля пока еще нельзя, заявил премьер-министр Сергей Румас, комментируя 9 марта журналистам ситуацию с ценами на нефть и влияние этих процессов на Беларусь.

"Будем смотреть, как будет развиваться ситуация, — цитирует Румаса пресс-служба правительства. — Россияне выпустили заявление, что Минфин будет продавать валюту. Это такое неординарное решение. И первые несколько дней этой недели покажут, как будет развиваться ситуация с российским рублем. Соответственно, и наш Национальный банк исходя из этого будет выстраивать свою стратегию".

"В любом случае Национальный банк будет следовать рыночным тенденциям и не будет искусственно сдерживать белорусский рубль", — подчеркнул премьер.



На вопрос, будут ли задействованы какие-то резервы, Румас ответил: "Если Национальный банк будет ориентироваться на рыночную конъюнктуру спроса и предложения, то это не будет приводить к излишнему расходованию золотовалютных резервов. В этом заключается его стратегия".



При этом глава правительства отметил, что падение цен на нефть в мире дает дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. "Это сегодня дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе", — сказал он.



Равным образом ситуация влияет и на переговоры с альтернативными поставщиками нефти, добавил Румас.



9 марта курс доллара США в Беларуси установил новый исторический максимум. По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже курс вырос на 0,1122 рубля, или сразу на 5%, и достиг 2,3518 рубля за доллар. Курс евро также установил абсолютный максимум, увеличившись на 0,1572 рубля, или на 6,24%, до 2,6750 рубля. Курс российского рубля снизился на 0,1587 рубля (4,78%) и составил 3,1628 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Российская валюта стремительно дешевеет из-за отсутствия договоренности об объемах добычи нефти между двумя крупнейшими ее поставщиками на мировом рынке — Россией и Саудовской Аравией.