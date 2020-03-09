Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/03/09/ru_1035252/
Дата распечатки: 10.03.2020 03:04
 
09.03.2020 15:52 Общество, Безопасность

Начался второй этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил Беларуси

Минск, 9 марта. Второй этап комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности войск Вооруженных сил Беларуси начался 9 марта. Проверкой руководит первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба ВС Александр Вольфович, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Ряд воинских частей и подразделений Вооруженных сил приведены в высшие степени боевой готовности.

В ходе проверки из запаса призовут свыше тысячи человек. Всего в ней будет задействовано около 6 тыс. военнослужащих и более 200 единиц техники.

Целью проверки является оценка способности воинских частей "выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью; совершенствование тактической выучки войск; проверка состояния вооружения, военной и специальной техники, в том числе находящейся на хранении".

Основное внимание, подчеркнули в министерстве, будет уделено "вопросам организации взаимодействия, управления и всестороннего обеспечения войск".

Внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил началась 30 января.

Захар Щербаков, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 10 Март 2020, 03:04
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск