Сестра Ильи и Станислава Костевых, приговоренных к смертной казни за убийство учительницы, просит Лукашенко о помиловании

Минск, 10 марта. На сайте petitions.by идет сбор подписей под петицией "О помиловании осужденных и замене им смертной казни лишением свободы или пожизненным заключением". Инициировала сбор подписей Анна Костева — сестра приговоренных к смертной казни Ильи и Станислава Костевых. Обращение адресовано Александру Лукашенко.

10 января этого года Могилевский областной суд приговорил жителей Черикова — 21-летнего Илью и 19-летнего Станислава Костевых — к смертной казни. Братья признаны виновными в убийстве 47-летней учительницы в апреле 2019 года. По данным следствия, поводом для убийства стало обращение учительницы в правоохранительные органы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей сестрой обвиняемых, после чего семью поставили на профилактический учет как находящуюся в социально опасном положении.

"Я понимаю, что мои братья совершили непоправимое — лишили жизни ни в чем не повинного человека, и как-то исправить это, вернуть эту отобранную ими жизнь уже никому не подвластно", — пишет Анна Костева. "Илья и Станислав — мои родные братья, дорогие и близкие мне люди. Они еще совсем молоды — им 19 и 21. Так получилось в нашей нелегкой жизни, что мы были вынуждены слишком рано повзрослеть, практически росли без родителей, часто терпели нужду и лишения. Илью и Станислава надолго разлучали с семьей, и они, к сожалению, не получили должного образования, любви и тепла. Как могла, я заботилась о них, а они помогали мне растить детей. Утрата двух близких людей будет для меня невосполнимой, болью на всю мою оставшуюся жизнь", — говорится в петиции.

Анна Костева просит Лукашенко "как президента страны" и "любящего отца своих сыновей" пощадить ее братьев — заменить им смертную казнь на лишение свободы или пожизненное заключение.

Эту просьбу поддержали правозащитники. Они призывают неравнодушных граждан — всех, "кто считает жизнь человека высшей ценностью, кто выступает против убийства человека, в том числе от имени государства, присоединиться к поддержке петиции". "Подписав ее, мы продемонстрируем, что далеко не все в Беларуси готовы рукоплескать очередному вынесенному смертному приговору. Мы просим не о прощении, ведь простить совершенное братьями убийство нельзя, но о пощаде. Давайте вместе попробуем спасти хотя бы эти, еще совсем молодые, человеческие жизни", — цитирует обращение правозащитный сайт spring96.org.



Беларусь — единственное в Европе государство, где продолжают применять смертную казнь. За последние 20 лет в стране расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. С начала этого года вынесено уже три смертных приговора.