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Дата распечатки: 11.03.2020 19:10
 
11.03.2020 15:04 Фото

Пресс-конференция о реабилитации лиц с алкогольной и наркотической зависимостью

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11 марта в пресс-центре Дома прессы состоялась пресс-конференция "Медицинская и социальная реабилитация лиц с алкогольной и наркотической зависимостью в Республике Беларусь. Меры профилактики".

На снимках:
2 — Денис Павленко, начальник отдела воспитательной работы со спецконтингентом управления организации исправительного процесса департамента исполнения наказаний МВД;
3, 6 — Инна Белаец, заведующая сектором наркологии организационно-методического отдела РНПЦ психического здоровья;
4 — Олег Токун — начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты;
5 — Наталья Зеленко, главный специалист отдела организации медицинского обеспечения спецконтингента управления тылового обеспечения ДИН МВД.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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