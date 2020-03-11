Пресс-конференция о реабилитации лиц с алкогольной и наркотической зависимостью
11 марта в пресс-центре Дома прессы состоялась пресс-конференция "Медицинская и социальная реабилитация лиц с алкогольной и наркотической зависимостью в Республике Беларусь. Меры профилактики".
На снимках:
2 — Денис Павленко, начальник отдела воспитательной работы со спецконтингентом управления организации исправительного процесса департамента исполнения наказаний МВД;
3, 6 — Инна Белаец, заведующая сектором наркологии организационно-методического отдела РНПЦ психического здоровья;
4 — Олег Токун — начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты;
5 — Наталья Зеленко, главный специалист отдела организации медицинского обеспечения спецконтингента управления тылового обеспечения ДИН МВД.