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Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/03/11/media_narko-ks_vid/
Дата распечатки: 11.03.2020 14:53
 
11.03.2020 13:56 Видео, Общество

Пресс-конференция о медицинской и социальной реабилитации лиц с алкогольной и наркотической зависимостью

11 марта в пресс-центре Дома прессы состоялась пресс-конференция "Медицинская и социальная реабилитация лиц с алкогольной и наркотической зависимостью в Республике Беларусь. Меры профилактики".

На видео: Инна Белаец, заведующая сектором наркологии организационно-методического отдела РНПЦ психического здоровья; Наталья Зеленко, главный специалист отдела организации медицинского обеспечения спецконтингента управления тылового обеспечения департамента исполнения наказаний МВД.

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Среда, 11 Март 2020, 14:53
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