Пресс-конференция о медицинской и социальной реабилитации лиц с алкогольной и наркотической зависимостью
11 марта в пресс-центре Дома прессы состоялась пресс-конференция "Медицинская и социальная реабилитация лиц с алкогольной и наркотической зависимостью в Республике Беларусь. Меры профилактики".
На видео: Инна Белаец, заведующая сектором наркологии организационно-методического отдела РНПЦ психического здоровья; Наталья Зеленко, главный специалист отдела организации медицинского обеспечения спецконтингента управления тылового обеспечения департамента исполнения наказаний МВД.