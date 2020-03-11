В Беларуси зарегистрировано уже 12 случаев коронавируса COVID-19

Минск, 11 марта. Минздрав сообщил об очередном случае коронавируса COVID-19 — он выявлен у жительницы Гродно. Таким образом, по официальной информации, в Беларуси зафиксировано 12 случаев заражения новым вирусом.

Как сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, жительница Гродно сама обратилась к медикам, поскольку находилась в Италии. Женщина помещена в областную инфекционную больницу в Гродно, в настоящее время проводятся дополнительные исследования пациентки. Никаких проявлений респираторной инфекции у нее не наблюдается. "Гражданка Беларуси сдала тест еще на границе, так что все ее контакты первого уровня выявлены", — сообщила пресс-секретарь.



Несколькими часами ранее Минздрав распространил информацию о выявлении COVID-19 у двух мужчин — жителей Минска и Гомеля.

Гомельчанин вернулся из Португалии. В результате лабораторного контроля в национальном аэропорту Минска был получен положительный тест на коронавирус COVID-19. Сейчас мужчина находится в Гомельской областной инфекционной больнице в удовлетворительном состоянии.

Проводится "активная госпитализация пациентов первого уровня (граждан, которые приехали вместе с ним из-за границы, а также тех, кто был рядом с ним в самолете)", сообщил Минздрав.

Второй зараженный, минчанин, прибыл из Германии и в момент прохождения границы скрыл факт своего пребывания в Северной Италии. Сейчас в его отношении "проводится уточняющая диагностика", он тоже госпитализирован.

Таким образом, на данный момент в учреждениях здравоохранения Беларуси с диагнозом COVID-19 находятся 12 пациентов. Трое готовятся к выписке. У всех пациентов состояние удовлетворительное, повышенной температуры и других клинических проявлений болезни нет, сообщили в Минздраве.