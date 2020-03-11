Путин и Зась обсудили борьбу с терроризмом и наркоторговлей

Минск, 11 марта. Реализацию планов по борьбе с терроризмом и наркоторговлей, а также обеспечение безопасности на праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне, обсудили 11 марта в Ново-Огареве президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Во встрече также принял участие помощник президента Юрий Ушаков, сообщила пресс-служба Кремля.

"Надеюсь, весь свой опыт используете на то, чтобы секретариат ОДКБ работал ритмично, чтобы все планы, которые были выстроены еще в предыдущее время, реализовывались. Имею в виду и слаживание наших коллективных сил, и работу по важнейшим направлениям — борьбы с терроризмом, наркоугрозы и так далее", — заявил Путин Засю в начале встречи.

"Вы знаете, что председательство в ОДКБ перешло к России в этом году, так что будем работать с Вами более тесно, чем в обычном, рядовом режиме", — отметил президент РФ.

"Два с половиной месяца я уже в должности. Скажем так, откровенно, что никакого сожаления, растерянности нет, всё нормально. Есть четкое понимание, что нужно делать", — сказал Зась.

Представитель Беларуси Станислав Зась занимает пост генсенка ОДКБ с 1 января 2020 года. Его кандидатура была утверждена лидерами стран — членов организации 28 ноября 2019 года. 5 марта Зась встретился в Минске с Александром Лукашенко. "Мы будем придерживаться интеграции, в том числе в военной сфере. Но мы будем четко следовать своим интересам", — заявил на встрече белорусский руководитель.