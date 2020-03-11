Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/03/11/ru_1035586/
Дата распечатки: 11.03.2020 22:52
 
11.03.2020 22:20 Политика, Общество

Из-за коронавируса гродненские активисты отказались проводить День Воли — 2020 в формате массовой акции

Минск, 11 марта. В связи с коронавирусом гродненские активисты отказались проводить День Воли — 2020 в формате массовой акции, сообщил заместитель председателя Партии БНФ Вадим Саранчуков на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

"Принято коллективное решение отказаться от празднования Дня Воли — 2020 в формате массовой акции. Мы переходим к запасному варианту, который разрабатывался на случай запрета мероприятия горисполкомом и не предусматривает централизованного массового сбора людей в одном месте. Задуманные активности, квест, паспорта и визы по-прежнему актуальны. Берегите себя", — написал Саранчуков, дав ссылку на сообщение о выявлении коронавируса у жительницы Гродно, которая вернулась из Италии, где самая тяжелая эпидемиологическая ситуация среди европейских стран.

Организаторы планировали провести праздник 21 марта в Коложском парке, выделенном горисполкомом для массовых мероприятий. Заявленное количество участников — до 1.000. Мероприятие предполагалось провести в формате городского фестиваля — с организацией точек общепита, торговыми и детской площадками, выступлениями реконструкторов.

В 2019 году празднование 101-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики прошло в Гродно 23 марта. Тогда на концерт пришло более 4 тыс. человек.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 11 Март 2020, 22:52
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск