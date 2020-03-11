Из-за коронавируса гродненские активисты отказались проводить День Воли — 2020 в формате массовой акции

Минск, 11 марта. В связи с коронавирусом гродненские активисты отказались проводить День Воли — 2020 в формате массовой акции, сообщил заместитель председателя Партии БНФ Вадим Саранчуков на своей странице в социальной сети "Фейсбук".



"Принято коллективное решение отказаться от празднования Дня Воли — 2020 в формате массовой акции. Мы переходим к запасному варианту, который разрабатывался на случай запрета мероприятия горисполкомом и не предусматривает централизованного массового сбора людей в одном месте. Задуманные активности, квест, паспорта и визы по-прежнему актуальны. Берегите себя", — написал Саранчуков, дав ссылку на сообщение о выявлении коронавируса у жительницы Гродно, которая вернулась из Италии, где самая тяжелая эпидемиологическая ситуация среди европейских стран.



Организаторы планировали провести праздник 21 марта в Коложском парке, выделенном горисполкомом для массовых мероприятий. Заявленное количество участников — до 1.000. Мероприятие предполагалось провести в формате городского фестиваля — с организацией точек общепита, торговыми и детской площадками, выступлениями реконструкторов.



В 2019 году празднование 101-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики прошло в Гродно 23 марта. Тогда на концерт пришло более 4 тыс. человек.