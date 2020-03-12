Заседание круглого стола на тему "Международное сотрудничество при реализации проекта строительства БелАЭС"
12 марта в минском пресс-центре Sputnik состоялось заседание круглого стола на тему "Международное сотрудничество при реализации проекта строительства БелАЭС".
На снимках:
2—3 — заместитель директора департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Лилия Дулинец;
4 — заместитель начальника производственно-технического отдела государственного предприятия "Белорусская АЭС" Борис Парамонов;
5 — первый заместитель генерального директора — главный инженер ГПО "Белэнерго" Владимир Бобров;
6 — консультант департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Павел Бертош;
7 — консультант Госатомнадзора МЧС Беларуси Олег Соболев.