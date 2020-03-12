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Дата распечатки: 12.03.2020 18:11
 
12.03.2020 16:34 Видео, Власть

Госатомнадзор: Исследование Гудогайского землетрясения 1908 года показало, что изменения в проект БелАЭС вносить не нужно

Исследование Гудогайского сейсмического события 1908 года, проведенное Центром геофизического мониторинга Национальной академии наук (НАН) Беларуси, свидетельствует, что изменения в проект строящейся в Островецком районе (Гродненская область) Белорусской АЭС вносить не нужно. Об этом заявил на заседании круглого стола 12 марта в минском пресс-центре Sputnik консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Олег Соболев.

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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