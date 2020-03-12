Лукашенко о коронавирусе: Успокаиваться нельзя, но и для паники у нас нет оснований (дополнено)

Минск, 12 марта. Александр Лукашенко считает, что белорусская система здравоохранения работает неплохо, а для паники в связи с коронавирусом оснований нет. Об этом он заявил 12 марта, заслушивая доклад министра здравоохранения Владимира Караника.

"Меня прежде всего волнует главный вопрос — управляемость системы. Управляемость всегда показывает себя и является лакмусовой бумажкой в каких-то неординарных случаях. Неплохо работает, конечно, система здравоохранения, и врачи молодцы", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства прокомментировал ситуацию с противодействием распространению коронавируса COVID-19: "Я понимаю, что нам удалось спокойно пройти этот период. Успокаиваться, конечно, нельзя. Но и для паники у нас нет никаких оснований".

Лукашенко отметил, что не стоит создавать ажиотаж и скупать различного рода лекарства или медицинские маски. "Побежали, скупили… И что сейчас? Сейчас поняли, что перенапряглись", — считает глава государства.

Он заявил, что в настоящее время медицинские маски в Беларуси изготавливают на нескольких предприятиях в большом количестве. "Сотни тысяч штук в сутки. Пусть покупают, если кому-то надо", — добавил белорусский руководитель.

Лукашенко констатировал, что уже все поняли с подачи Всемирной организации здравоохранения и врачей в мире, что маску следует носить только заболевшим, чтобы снизить риск заражения окружающих. "Но есть люди, которые перестраховались, начали эти маски и спецодежду надевать. Мы не возражаем. Только не должно быть ненужных телодвижений, не должно быть никакой паники", — считает он.

Глава государства отметил, что, несмотря на присутствие настороженности по поводу ситуации с коронавирусом, уровень заболеваемости в Беларуси вирусными инфекциями, включая грипп, ниже прошлых лет.

Лукашенко особо подчеркнул, что для успешной борьбы с распространением вирусов важно, чтобы здравоохранение в той или иной стране работало на человека, а не преследовало какие-то коммерческие цели.

"Дай бог, чтобы все обошлось. Расслабляться не надо. Люди должны понимать, что руки, лицо надо мыть", — сказал он. А тем, кто заболел или ощущает признаки болезни, Лукашенко посоветовал стараться не разносить инфекцию и принимать необходимые меры реагирования.

Он также высказал слова благодарности в адрес Китая. "Поблагодарить надо китайцев — они ничего от нас не скрывают, дают нам всю информацию, советуют. Потому что они лучше знают, больше всего занимались этой проблемой, и успехи у них выше, чем у кого бы то ни было. Они нам здорово помогают своими советами и рекомендациями. Спасибо им большое за это. Но и наши врачи оказались на высоте", — подытожил Лукашенко.

Накануне стало известно о переносе на неопределенный срок "Большого разговора с президентом" — традиционного мероприятия, куда приглашают избранных представителей общественности, СМИ и экспертов. Как сообщила порталу tut.by пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, мероприятие планировалось 12 марта. Его перенос связан "не только и не столько" с коронавирусом, сколько с "наслоением важнейших политических мероприятий в графике президента". "Хотя позиция президента в этом вопросе однозначна: шапкозакидательства и беспечного отношения к ситуации быть не должно, сейчас всем нужно быть очень аккуратными", — добавила Эйсмонт.