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Дата распечатки: 12.03.2020 20:04
 
12.03.2020 19:28 Общество

Лукашенко наградил бывшего генсека ЕврАзЭС Мансурова орденом Почета

Минск, 12 марта. 72-летний генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Евразийский центр развития" Таир Мансуров награжден орденом Почета. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.

"Казахстанский общественный и политический деятель удостоен награды за заслуги в углублении интеграционных процессов и значительный личный вклад в развитие отношений между Беларусью и государствами — членами Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств", — сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

В 2007—2014 годах Мансуров был генеральным секретарем ЕврАзЭС, в 2014—2015 годах — членом коллегии по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии.

БелаПАН.

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