Количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Беларуси выросло с 12 до 21

Минск, 12 марта. Количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Беларуси выросло до 21, сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

По ее словам, в стране проводится активный лабораторный контроль граждан, в том числе среди тех, кто контактировал с вернувшимися из-за границы и был изолирован в рамках противоэпидемических мероприятий. "На момент изоляции пациентов тесты у них были отрицательными, то есть на тот момент вирус еще не выделялся из организма и человек не был заразен", — отметила представитель ведомства.



По ее словам, практически все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, один находится в состоянии средней степени тяжести. РНПЦ эпидемиологии и микробиологии уже провел более 10,5 тыс. тестов на COVID-19.



Минздрав еще раз обратился с просьбой ко всем возвращающимся в страну гражданам обязательно информировать специалистов в зонах пограничного контроля о том, что они побывали в эпидемически неблагоприятных районах. Кроме того, министерство призывает всех вернувшихся на родину по возможности первые 14 дней ограничить контакты с окружающими. При появлении симптомов респираторной инфекции нужно вызвать скорую помощь, сообщив по телефону, какие страны посещались до возвращения.



На утро 12 марта в Беларуси официально было 12 инфицированных COVID-19.