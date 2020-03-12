В Беларуси до 6 апреля ограничено проведение массовых мероприятий
"Министерство здравоохранения считает, что основная задача на сегодняшний момент — снизить риск завоза вируса из других стран, — отмечается в сообщении. — Разрешение на проведение остальных массовых мероприятий будет выдаваться после оценки наличия условий для их проведения. Основная задача — без риска для собравшихся!"
Кроме того, с 12 марта проводится мониторинг "мест массового сбора граждан" на наличие правильно работающих вентиляционных шахт, антисептиков и соблюдения других санитарных норм.
За последние сутки количество выявленных в стране носителей коронавируса COVID-2019 увеличилось с 12 до 21.