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Дата распечатки: 12.03.2020 21:52
 
12.03.2020 21:23 Общество

В Беларуси до 6 апреля ограничено проведение массовых мероприятий

Минск, 12 марта. На специальном совещании в Совете министров 12 марта принято решение ограничить проведение в стране всех культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием до 6 апреля, сообщила пресс-служба Минздрава.

"Министерство здравоохранения считает, что основная задача на сегодняшний момент — снизить риск завоза вируса из других стран, — отмечается в сообщении. — Разрешение на проведение остальных массовых мероприятий будет выдаваться после оценки наличия условий для их проведения. Основная задача — без риска для собравшихся!"

Кроме того, с 12 марта проводится мониторинг "мест массового сбора граждан" на наличие правильно работающих вентиляционных шахт, антисептиков и соблюдения других санитарных норм.

За последние сутки количество выявленных в стране носителей коронавируса COVID-2019 увеличилось с 12 до 21.

Ирина Турчина, БелаПАН.

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