Лукашенко отводит милиции "большое место" в обеспечении стабильности в обществе, в том числе в борьбе с коронавирусом

Минск, 13 марта. Желающих подорвать белорусское государство изнутри не уменьшается, поэтому Александр Лукашенко отводит милиции "очень большое место в обеспечении стабильности в обществе", в том числе в борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил 13 марта, принимая с докладом министра внутренних дел Юрия Караева.

Глава государства отметил, что "недостатков хватает во всех органах власти, в том числе и в милиции". "Но без милиции никуда, потому участковый с людьми, да и министр сегодня не оторван от общества. Без милиции мы не сможем обеспечить стабильность в нашем государстве", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

"Дело даже не в каких-то политических кампаниях, в стране их проводили неоднократно, поэтому проведут спокойно и в этот раз, — добавил Лукашенко. — Нам надо смотреть подальше — чтобы у нас было стабильное общество. Надо ухо держать востро: желающих подорвать нас изнутри не уменьшается. К сожалению, большинство из тех, кто изъявляет такие желания, это так называемые наши граждане. Их даже трудно гражданами назвать, у них все плохо, им бы в чем-нибудь подковырнуть власть и разобщить общество, сделать хуже. Они используют любой момент. Я читаю их разного рода заявления не только в интернете, но и в так называемых средствах массовой информации, поэтому милиции я лично отвожу очень большое место в обеспечении стабильности в нашем обществе".

Лукашенко напомнил, что договаривался встретиться с Караевым, когда тот освоится в должности министра (Караев возглавил МВД в июне 2019 года), войдет в курс дела и сможет доложить о ситуации в правоохранительной сфере. "Думаю, вы уже, анализируя итоги прошлого года, можете сделать соответствующие выводы и сказать, что нам еще надо сделать в органах внутренних дел, чтобы милиция работала более эффективно", — предположил глава государства.



Он добавил, что собирался принять Караева с докладом раньше, но "раздавались возгласы, что министр внутренних дел заподозрен в коронавирусе". "Оказывается, живой и здоровый, — пошутил Лукашенко. — Это не к тому, что тут некоторые уже пописывают: "президент заявил, что мы победили коронавирус". Ни в коем случае. Я просто не сторонник поддаваться панике. И самое главное — чтобы мы очень ответственно относились к этим вещам".

Караев в свою очередь пояснил, что его сын прилетел из Китая как раз в тот день, когда в стране объявили о распространении коронавируса. "Он учится в военном университете, изучает китайский язык по международной программе, и, естественно, я тоже насторожился. Но ничего, уже больше месяца здесь. Возвратиться назад пока не может", — рассказал глава МВД.

"Китайцы молодцы, они самые эффективные, — заметил на это Лукашенко. — Исходя из их опыта, мы заметили, что остерегаться надо людям со слабым иммунитетом и старикам. Вот старикам я бы посоветовал поменьше передвигаться, потому что любой вирус для человека с ослабленным иммунитетом опасен, тем более незнакомый".

Лукашенко подчеркнул, что "не просто так затронул тему коронавируса" в беседе с министром внутренних дел. "Ведь бороться с распространением этого заболевания поможет и милиция, без милиции мы никак. Но не надо никого хватать, не надо никого напрягать. Просто надо советовать людям, особенно старикам, где-то помочь, подсказать. Если кому-то надо, хлебушка и молока в магазине приобрести и отнести. Лучше пускай они побудут дома", — добавил глава государства.

Он упомянул о первом случае выявления коронавируса в Беларуси, когда инфекция была обнаружена у иранского студента. Со временем молодой человек был вылечен. "Слава богу, жив и здоров", — сказал Лукашенко. "Эта зараза всегда у нас по весне, пусть не такая, а другая. Не развалив здравоохранение с советских времен, нам удается противостоять этому. Но ни в коем случае расслабляться нельзя", — подчеркнул Лукашенко и добавил, что "паника только ухудшает ситуацию".

По мнению официального лидера, белорусские медики "успешно противостоят распространению инфекции, и в первую очередь за счет того, что вовремя приняли необходимые меры". "Мы работаем при малейшем подозрении. Если человек где-то был, мы его проверяем и все окружение, с кем он был в контакте в последнее время. Это то, что не делалось в Италии. Италия не работала на первом-втором уровне. Только когда человек заболел, когда тяжелые клинические проявления, тогда его начинали лечить. Конечно, отсюда больше смертей", — сказал Лукашенко.

"Мы ничего не скрываем, чтобы не было паники, — добавил он. — Но людей предупреждаем: будьте аккуратными. При первой же настороженности в отношении себя останься дома, не ходи по улице и не рискуй не только собой, но и окружающими. Вот главный метод борьбы с этой заразой".



По данным Минздрава, количество выявленных в Беларуси носителей коронавируса COVID-2019 возросло до 21. 12 марта правительство приняло решение ограничить до 6 апреля проведение в стране всех культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием.