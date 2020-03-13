В Беларуси подтверждено уже 27 случаев COVID-19 (дополнено)

Минск, 13 марта. Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Беларуси возросло до 27, сообщила начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Елена Богдан 13 марта на пресс-конференции в Минске.

Трое выздоровевших выписаны домой. В больницах сейчас находятся 24 пациента с COVID-19. Один из них — в состоянии средней степени тяжести.



Замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан добавила, что семь завезенных в страну случаев дали по два-три контакта заразившихся. "Из заболевших один, к сожалению, скрыл информацию о посещении Северной Италии, вовремя не вызвал скорую помощь. В результате он дал более 90 человек "первого контакта", — сообщила она.



Карабан также отметила, что дети и подростки переносят вирус легко.



"Мы ожидаем роста новых случаев, это неизбежность процесса", — заявил на пресс-конференции официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев. По его словам, не во всех странах есть служба санэпидконтроля, как это сохранилось в Беларуси. "Эта служба справляется с ситуацией. Семь очагов, 27 пациентов — это значит, что нет бесконтрольной ситуации", — сказал Бердыклычев.

"Возможно, в будущем придется принимать другие меры. Но сейчас въездного контроля и выявления контактов первого и второго уровня вполне достаточно", — сказал официальный представитель ВОЗ в Беларуси.