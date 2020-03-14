На карантин из-за коронавируса в больницы помещено 240 студентов и преподавателей БГУ

Минск, 14 марта. Предварительные тесты показали наличие коронавируса COVID-19 у пяти студентов Белорусского государственного университета, в их отношении проводится уточняющая диагностика, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Мероприятия по выявлению каждого студента, который может быть инфицирован COVID-19, будут завершены 14 марта, отмечается в сообщении. На сегодня в учреждения здравоохранения для медицинского наблюдения и прохождения санитарно-противоэпидемических мероприятий направлены 240 студентов и преподавателей, которые могли иметь контакт с "положительным" студентом. При получении отрицательных тестов и возможности изолированного проживания большая часть студентов будет отпущена.

Минздрав напомнил, что госпитализация студентов и преподавателей, а также санитарная обработка помещений университета связана с тем, что в семье одного из студентов был выявлен COVID-19. "К сожалению, человек отказался от тестирования на въезде в Беларусь и в результате стал источником последующего распространения коронавируса среди студентов. Ситуация осложнилась тем, что часть контактов первого уровня проживают в общежитиях. В настоящее время проводятся мероприятия санитарно-эпидемиологического надзора в данных зданиях", — отметили в министерстве.

"Эпидемиологическое расследование каждого случая показало полное отсутствие настороженности у граждан, возвращающихся из командировок и турпоездок", — констатировала пресс-служба.

Минздрав еще раз просит граждан "спокойно и, главное, с пониманием отнестись к ситуации". Попытки самовольно покинуть учреждения здравоохранения, сокрытие информации о поездках в эпидемически неблагоприятные регионы, а также адреса пребывания приведут к нежелательным последствиям. "Мы призываем четко выполнять рекомендации, а не сеять слухи и домыслы. Эпидситуация в стране в настоящее время управляемая, и мы уверены, что наши совместные усилия позволят нам добиться положительного эффекта", — говорится в сообщении.

На данный момент в Беларуси COVID-19 подтвержден у 27 граждан. Из них трое уже выписаны из больниц.

Как отмечают в Минздраве, состояние всех остальных пациентов с коронавирусом удовлетворительное. Температура тела нормальная, проводится лабораторный контроль и мероприятия медицинского наблюдения. Один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести.