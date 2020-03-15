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Дата распечатки: 15.03.2020 23:28
 
15.03.2020 22:37 Общество

Лекции на всех факультетах БГУ переносятся

Минск, 15 марта. В Белорусском государственном университете (БГУ) принято решение о переносе лекционных курсов для всех факультетов на более поздний срок, сообщила пресс-служба вуза.

Речь не идет о переводе на дистанционное обучение и отмену занятий — имеются в виду временные изменения в графике учебного процесса во избежание массового скопления людей, подчеркивают в БГУ. "В ближайший период рекомендовано использовать иные формы занятий, предусмотренные учебными планами и программами, в числе которых УСР (управляемая самостоятельная работа студентов), консультации, лабораторные и др.", — говорится в сообщении вуза. 

По всем вопросам организации учебного процесса студентам предлагается обращаться в деканаты факультетов.

В БГУ также принят комплекс мер по усилению профилактики распространения коронавируса среди студентов и сотрудников. В течение ближайшего месяца ограничено посещение студенческих общежитий, кроме проживающих в них лиц; в местах массового скопления людей, холлах и санузлах установлены дозаторы с антисептиками для обработки рук; увеличено количество влажных уборок учебных, административных корпусов и общежитий с использованием дезинфицирующих средств; во всех учебных корпусах, общежитиях размещены информационные стенды по профилактике коронавируса; ограничено проведение массовых мероприятий.

Администрация БГУ призывает студентов и сотрудников "внимательнее отнестись к своему состоянию здоровья и здоровью окружающих и соблюдать все необходимые правила личной гигиены и рекомендации Министерства здравоохранения по профилактическим мерам распространения вирусной инфекции".

На данный момент количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Беларуси, по официальным данным, составляет 27 человек. Несколько человек уже выписаны.

Госпитализация студентов и преподавателей БГУ, а также санитарная обработка помещений университета связана с тем, что в семье одного из студентов был выявлен COVID-19. Предварительные тесты показали наличие коронавируса у пяти студентов БГУ, в их отношении сейчас проводится уточняющая диагностика.

В учреждения здравоохранения для медицинского наблюдения и прохождения санитарно-противоэпидемических мероприятий направлены 240 студентов и преподавателей БГУ, которые могли иметь контакт с зараженным студентом. При получении отрицательных тестов и возможности изолированного проживания большая часть их будет отпущена. 

Ирина Турчина, БелаПАН.

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