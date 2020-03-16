Россия закрывает границу с Беларусью
По его словам, принято решение о закрытии границы с Беларусью для передвижения людей, сообщает ТАСС.
В МИД и Госпогранкомитете Беларуси БелаПАН сообщили, что пока не получали от России никаких уведомлений о закрытии границы.
"В настоящий момент у нас нет никакой официальной информации на этот счет", — сказал пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский отметил, что не обладает другой информацией, кроме той, что появилась в СМИ.
"Сказать пока ничего не могу: как будет закрыта, чем будет закрыта, для кого будет закрыта, а для кого открыта, — сказал он. — На белорусско-российском направлении белорусских пограничников там у нас нет. Пока каких-то решений и изменений в этом отношении не принималось".