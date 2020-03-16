Россия закрывает границу с Беларусью (дополнено)

Минск, 16 марта. Россия закрывает границу с Беларусью для передвижения людей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который возглавляет российский координационный совет по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

"Мы также приняли решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов, — цитирует Мишустина пресс-служба правительства РФ. — Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса".

В МИД и Госпогранкомитете Беларуси БелаПАН сообщили, что пока не получали от России никаких уведомлений о закрытии границы

"В настоящий момент у нас нет никакой официальной информации на этот счет", — сказал пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский отметил, что не обладает другой информацией, кроме той, что появилась в СМИ.

"Сказать пока ничего не могу: как будет закрыта, чем будет закрыта, для кого будет закрыта, а для кого открыта, — отметил он. — На белорусско-российском направлении белорусских пограничников у нас нет. Пока каких-то решений и изменений в этом отношении не принималось".

Россия стала последней страной — соседкой Беларуси, которая приняла решение закрыть границу из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса COVID-19.

Ранее въезд иностранцев запретили Литва, Латвия, Польша и Украина. Прекращено пассажирское железнодорожное и автобусное сообщение между Беларусью и этими странами.

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных сборов. Возврат платежей по электронным проездным документам осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ. Срок возврата билетов не ограничен.

Международная компания Ecolines, осуществляющая автобусные перевозки, сообщила, что "все приобретенные билеты остаются действительны и будут переоформлены на билеты с открытой датой". Менять дату поездки пассажиры могут самостоятельно в своих личных кабинетах на сайте перевозчика. С похожим заявлением выступил Eurolines (изменить дату поездки можно, связавшись с компанией по электронной почте). Пассажиры Lux Express, которые приобрели билет на отправление до 30 апреля, могут поменять его без платы за обслуживание на даты в течение ближайших 180 дней — до 11 сентября. Билеты можно поменять до 30 апреля и не позднее чем за 24 часа до отправления. Период обмена билетов при необходимости будет продлен. Для возврата билета необходимо заполнить форму на сайте.

Национальная авиакомпания "Белавиа" отменила более 70 рейсов в страны Европы и Азии из-за коронавируса. Это, в частности, рейсы в Азербайджан, Армению, Бельгию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грузию, Казахстан, Латвию, Литву, Молдову, Россию, Сербию, Украину, Швейцарию, Швецию, Финляндию, Францию, Чехию, Эстонию. Вернуть средства или изменить дату вылета можно до 31 декабря 2020 года, обратившись в кассы и представительства авиакомпании, а также службу поддержки, сообщила пресс-служба "Белавиа".