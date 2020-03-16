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Дата распечатки: 16.03.2020 11:38
 
16.03.2020 10:41 Общество

МВД: В местах лишения свободы временно отменены все свидания

Минск, 16 марта. В местах лишения свободы в Беларуси временно отменены краткосрочные и длительные свидания "в целях профилактики инфекционных заболеваний", сообщила БелаПАН официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, пока сложно сказать, на какой срок отменены свидания, такая мера будет действовать "до особого распоряжения". 

При этом для профилактики ОРВИ в осенне-зимний период разрешена раз в месяц дополнительная передача осужденным овощей, фруктов и витаминов весом до 10 кг.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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