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Дата распечатки: 16.03.2020 13:07
 
16.03.2020 12:42 Политика

Лукашенко принял ряд кадровых решений

Минск, 16 марта. Александр Лукашенко 16 марта рассмотрел кадровые вопросы.

Как сообщила пресс-служба президента, глава государства назначил Александра Субботина помощником президента — инспектором по Могилевской области, Анатолия Калинина — послом Беларуси в Республике Молдова.

Лукашенко также дал согласие на назначение:

Елены Богдан — заместителем министра здравоохранения;

Валерия Громады — заместителем министра культуры;

Дмитрия Городецкого — заместителем председателя Брестского облисполкома;

Сергея Левковича — первым заместителем председателя Минского облисполкома;

Александра Кручанова — заместителем председателя Минского облисполкома;

Юрия Трущенко — заместителем председателя Минского горисполкома;

Михаила Полуяна — председателем Барановичского райисполкома;

Михаила Баценко — председателем Малоритского райисполкома;

Галины Унукович — председателем Бешенковичского райисполкома;

Олега Коваленка — председателем Докшицкого райисполкома;

Игоря Мороза — председателем Сенненского райисполкома;

Андрея Садовского — председателем Дятловского райисполкома;

Александра Версоцкого — председателем Свислочского райисполкома;

Владимира Юргевича — председателем Минского райисполкома;

Андрея Ратомского — председателем Смолевичского райисполкома;

Александра Суходольского — председателем Бобруйского райисполкома;

Александра Трушкина — председателем Краснопольского райисполкома;

Михаила Куксенкова — председателем Хотимского райисполкома;

Александры Михеенко — председателем Чериковского райисполкома;

Дмитрия Шашка — главой администрации Первомайского района Минска;

Сергея Хильмана — главой администрации Советского района Минска;

Дмитрия Страздина — генеральным директором производственно-торгового республиканского унитарного предприятия "Белмедтехника";

Владимира Годяцкого — председателем Комитета государственного контроля Витебской области;

Александра Мельникова — членом Гомельского облисполкома;

Александра Щековича — членом Минского горисполкома.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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