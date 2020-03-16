Лукашенко принял ряд кадровых решений
Минск, 16 марта. Александр Лукашенко 16 марта рассмотрел кадровые вопросы.
Как сообщила пресс-служба президента, глава государства назначил Александра Субботина помощником президента — инспектором по Могилевской области, Анатолия Калинина — послом Беларуси в Республике Молдова.
Лукашенко также дал согласие на назначение:
Елены Богдан — заместителем министра здравоохранения;
Валерия Громады — заместителем министра культуры;
Дмитрия Городецкого — заместителем председателя Брестского облисполкома;
Сергея Левковича — первым заместителем председателя Минского облисполкома;
Александра Кручанова — заместителем председателя Минского облисполкома;
Юрия Трущенко — заместителем председателя Минского горисполкома;
Михаила Полуяна — председателем Барановичского райисполкома;
Михаила Баценко — председателем Малоритского райисполкома;
Галины Унукович — председателем Бешенковичского райисполкома;
Олега Коваленка — председателем Докшицкого райисполкома;
Игоря Мороза — председателем Сенненского райисполкома;
Андрея Садовского — председателем Дятловского райисполкома;
Александра Версоцкого — председателем Свислочского райисполкома;
Владимира Юргевича — председателем Минского райисполкома;
Андрея Ратомского — председателем Смолевичского райисполкома;
Александра Суходольского — председателем Бобруйского райисполкома;
Александра Трушкина — председателем Краснопольского райисполкома;
Михаила Куксенкова — председателем Хотимского райисполкома;
Александры Михеенко — председателем Чериковского райисполкома;
Дмитрия Шашка — главой администрации Первомайского района Минска;
Сергея Хильмана — главой администрации Советского района Минска;
Дмитрия Страздина — генеральным директором производственно-торгового республиканского унитарного предприятия "Белмедтехника";
Владимира Годяцкого — председателем Комитета государственного контроля Витебской области;
Александра Мельникова — членом Гомельского облисполкома;
Александра Щековича — членом Минского горисполкома.