Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси выросло до 36

Минск, 16 марта. Количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Беларуси выросло с 27 до 36, сообщила 16 марта пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

По ее словам, повторный анализ на COVID-19 подтвердил предварительные положительные тесты у пяти студентов Белорусского государственного университета. Ни у кого из них клинических проявлений болезни нет.

За минувшие выходные также зарегистрированы положительные тесты у четырех граждан Беларуси, прибывших из Мюнхена (Германия), Амстердама (Нидерланды) и Москвы (Россия). "Все пациенты были изолированы в момент возвращения из-за границы. Их ближайшие контакты также госпитализированы, — подчеркнула Бородун. — Таким образом, в Беларуси на текущий момент зарегистрировано 36 пациентов с положительным лабораторным тестом на наличие коронавируса".

Три излеченных от COVID-19 пациента выписаны, еще трое готовятся к выписке, продолжила представитель Минздрава. "У восьми имеются минимальные признаки инфекционного процесса, проводится необходимая терапия согласно утвержденной инструкции. Один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой. У остальных пациентов признаков инфекционного процесса нет", — сказала она.

За последние сутки, по данным Минздрава, на коронавирус было исследовано 950 образцов. Еще около 200 находятся в работе. Всего с начала февраля специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии провели более 16 тысяч тестов на COVID-19.

"Мы хотели бы отметить, что помещение в контакт-центры иностранных студентов из эпидемически неблагополучных стран себя оправдал. На сегодняшний день в Минском областном центре медицинской реабилитации "Загорье" находится 128 человек, в оздоровительном комплексе БГУ "Бригантина" — 153. Свободных мест вполне достаточно для завершения данного типа ограничительных мероприятий", — отметила Бородун.

По основным результатам эпидрасследования, выявления носителей, контактных лиц, других мероприятий санитарно-эпидемиологического надзора, на эпидемиологическом и медицинском контроле сейчас находятся 2.583 человека, на данный момент все они без признаков инфекции, констатировала пресс-секретарь.