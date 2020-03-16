Посольство Беларуси в РФ организовало круглосуточный телефон для экстренной помощи белорусам в связи с коронавирусом

Минск, 16 марта. Граждане Беларуси в случае экстренной необходимости в связи с пандемией коронавируса COVID-19 могут обращаться по круглосуточному телефону белорусского посольства в России +7495 777 66 44, сообщает сайт дипмиссии.

Узнавать о текущей ситуации с коронавирусом в РФ белорусское дипломатическое представительство рекомендует на сайте Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения России.

16 марта пресс-служба российского правительства сообщила, что премьер-министр Михаил Мишустин, возглавляющий координационный совет по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, объявил о закрытии границы с Беларусью для передвижения людей.

"Мы также приняли решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов, — заявил чиновник. — Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса".

В МИД и Госпогранкомитете Беларуси БелаПАН сообщили, что пока не получали от России никаких уведомлений о закрытии границы.

Россия стала последней страной — соседкой Беларуси, которая приняла решение закрыть границу из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса COVID-19.

Ранее въезд иностранцев запретили Литва, Латвия, Польша и Украина. Прекращено пассажирское железнодорожное и автобусное сообщение между Беларусью и этими странами.