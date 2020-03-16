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Дата распечатки: 16.03.2020 19:13
 
16.03.2020 18:10 Общество

Почти 30 человек обвиняются в участии в коррупционных схемах хищения продуктов для школьных столовых в Гомеле

Гомель, 16 марта. 29 гражданам предъявлено обвинение по многочисленным уголовным делам, связанным с коррупционными схемами хищения продуктов для школьных столовых в Гомеле. О подробностях уголовных дел сообщила пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.

В криминальную схему были вовлечены заведующая складом городского комбината школьного питания, товаровед, заведующие столовых средних школ, а также индивидуальные предприниматели.

Пресс-служба УВД цитирует начальника ОБЭП Новобелицкого РОВД Павла Мыльникова. По его словам, завскладом комбината школьного питания совместно с товароведом являлись идейными вдохновителями группы. По их предложению заведующие школьных столовых намеренно завышали количество учащихся. Тем самым на местах создавались излишки, которые в дальнейшем по поддельным накладным вывозились со склада КШП для реализации частным организациям области, а также в Россию.

"Масштаб злодеяний был настолько большим, что даже с учетом того, что мясо, крупы, сахар, сгущенка и другие продукты продавались по заниженным ценам, прибыль дельцов исчислялась трехзначными цифрами. Поскольку руководили всем процессом предприимчивые женщины, существенная часть "навара" оседала в их карманах, а остальная сумма делилась между подельниками", — отметил Мыльников.

По его словам, при проверке оперативники выявили, что подобные махинации проворачивались еще в 25 учебных заведениях Гомеля. Общий ущерб составил более 200 тыс. рублей.

Как ранее сообщал БелаПАН, из-за громкого дела о хищении продуктов для школьных столовых в прошлом году лишились своих должностей начальники районных отделов образования Гомеля.

Алена Германович, БелаПАН.

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