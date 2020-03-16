Россия подвергла критике позицию Лукашенко по коронавирусу

Минск, 16 марта. Правительство России подвергло критике последние высказывания белорусского руководства о ситуации с коронавирусом.

В опубликованном вечером 16 марта сообщении пресс-службы российского кабинета отмечается, что "во исполнение решений президента Российской Федерации В.В.Путина в целях противодействия угрозе дальнейшего распространения коронавирусной инфекции" подготовлен проект распоряжения правительства о введении временных ограничений на въезд в РФ граждан иностранных государств, в том числе граждан Беларуси.

"Белорусская сторона была заблаговременно предупреждена о планируемых мерах в ходе состоявшегося 15 марта 2020 года телефонного разговора председателя правительства Российской Федерации М.В.Мишустина с премьер-министром Республики Беларусь С.Н.Румасом", — отмечается в релизе.

Правительство РФ подчеркивает, что Румас "был проинформирован, в частности, о том, что ограничения на въезд в Российскую Федерацию не будут распространяться на определенные категории лиц, включая водителей грузового автотранспорта".

Кроме того, подготовленный проект распоряжения "предусматривает исключения для работающих в России сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, членов официальных делегаций, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации или следующих на похороны близких родственников".

"В телефонном разговоре глав правительств России и Белоруссии было подчеркнуто, что решения правительства Российской Федерации принимаются в строгом соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, носят объективный и научно обоснованный характер", — отмечает российская сторона.

В этой связи в правительстве РФ "вызывают недоумение высказывания руководства Республики Беларусь по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции". В частности, высказывание о количестве инфицированных "позволяет сделать вывод, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Белоруссии гораздо серьезнее, чем в России". Утверждение, что "Россия вся полыхает от коронавируса", не соответствует действительности, подчеркнули в правительстве РФ.

Более того, отмечается в релизе, предварительное информирование белорусской стороны "было предпринято для того, чтобы выяснить ее позицию и согласовать совместные меры реагирования на коронавирусную инфекцию или получить встречные предложения в связи с готовящимися решениями". "Характерно, что в телефонном разговоре глав правительств какие-либо возражения не были высказаны", — утверждают в московском Белом доме.

Правительство РФ подчеркивает, что "ограничения въезда в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь вводятся прежде всего по причине непринятия органами государственной власти Белоруссии рекомендованных ВОЗ адекватных мер по перекрытию государственных границ с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции из третьих государств".

Москва обращает внимание на то, что в соответствии с соглашением 2006 года об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства "права граждан одной стороны соглашения на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территории другой стороны могут быть ограничены в порядке, предусмотренном законодательством этой другой стороны, в интересах обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан".

Кроме того, законы РФ "О государственной границе Российской Федерации", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" предоставляют правительству РФ "необходимые полномочия для принятия решения об ограничении въезда в Российскую Федерацию".

"Принимаемые российской стороной ограничительные меры вызваны особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер. Что касается решений, принимаемых в отношении Республики Беларусь, то они в полной мере основаны на принципах уважения и открытости", — подчеркивают в российском правительстве.

"В целом же вызывает недоумение, что в условиях электорального цикла (по всей видимости, речь о предстоящих в 2020 году президентских выборах. — БелаПАН.) руководство Белоруссии выступает с подобными заявлениями, не способствующими выработке согласованных мер по совместному противодействию распространению коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Российская сторона "рассчитывает, что белорусские партнеры займут конструктивную позицию в интересах сохранения здоровья и эпидемиологического благополучия граждан Белоруссии и России".

16 марта Александр Лукашенко подверг критике решение России закрыть границу с Беларусью. "Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Беларуси и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело", — сказал официальный лидер на встрече с главой Администрации президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым.

"Я из своего опыта хочу некоторым горячим головам в России посоветовать думать, прежде чем говорить, — заявил Лукашенко. — Дело в том, что закрыть, как и начать какую-то войну, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить. Потому что после закрытия придет период, когда надо будет открывать. А я знаю, как это — открывать: я помню, как с Борисом Николаевичем Ельциным и Виктором Степановичем Черномырдиным (царствие им небесное, они, наверное, не представляют, но видят оттуда, что мы творим)… Это все очень непросто. Но мне пришлось этот период в своей жизни пережить, и я лично не хотел бы, чтобы это повторилось. Но пришедшие во власть России люди, видимо, этого не понимают".

Лукашенко считает, что территориально бороться с таким заболеванием, как коронавирус, невозможно, о чем говорят и вирусологи. "Мне кажется, что там больше озабочены, как Москву каким-то забором огородить, и думают: не дай бог, правительство Российской Федерации заразится. Что будет? А не дай бог, с Мишустиным что-то случится..."

"Как вчера сказал премьер России, у них пожар: не все в СМИ давали. У них тяжелая ситуация", — сказал Лукашенко.

По его словам, в сложившейся ситуации главное, чтобы не пострадали люди и экономика. "А что думает правительство России в этой ситуации? Ведь за год 110 млн тонн груза переместилось транзитом. Они что, через Украину договорились возить? Так Украина давно закрылась. Через Прибалтику? Она тоже закрылась. Как они будут вообще эти грузы перемещать? Может, нам подумать, а вдруг вирус в трубе с нефтью или с природным газом?.. Вот чем думали люди, когда принимали такие решения?" — возмутился белорусский руководитель.

Лукашенко, по его словам, также не понимает, что будут делать белорусские и российские граждане, которые работают или учатся в другой стране. "Как можно принимать такие решения? Не посоветовавшись, поставить перед фактом. Это для меня непонятно. И самое интересное: если уж закрывать границу — это, наверное, не правительства дело. Это решение должен принимать президент страны", — сказал он.

Лукашенко призвал российскую сторону и жителей двух стран не создавать панику: "Не надо излишних движений, которые бы усложнили и так непростые на сегодняшний день отношения между двумя государствами".

"Нам не нужно закрываться ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят — пусть закрываются. Нам не надо этого делать, потому что это пустое. Закрываться все равно мы не сможем, это невозможно. Особенно там, где нет границы с Россией: там люди веками ходили и будут ходить, и если, не дай бог, уже какая-то чума, то мы ее территориально не победим. Надо действовать так, как мы действуем сейчас: малейшее подозрение — мы проверяем человека, надо на карантин — пожалуйста, давайте на карантин. Именно точечно, профессионально надо действовать, а не территориально: перекрыли, закрыли", — заявил Лукашенко.

Ранее о закрытии границ для иностранцев на разные сроки заявили граничащие с Беларусью Польша, Украина, Литва и Латвия. Евросоюз, куда входят Польша, Латвия и Литва, рассматривает возможность закрытия внешних границ на 30 дней.