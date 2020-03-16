Банк развития предоставит кредит на строительство медицинского комплекса в Бресте и перепрофилирование одной из больниц Гродно под областной онкодиспансер

Минск, 16 марта. Банк развития предоставит кредит на строительство медицинского комплекса в Бресте, а также на реконструкцию комплекса зданий городской клинической больницы № 3 Гродно под областной клинический онкологический диспансер. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба президента.

Средства для объекта здравоохранения в Бресте будут предоставлены в 2020—2022 годах в размере до 25 млн рублей, в Гродно — до 53,8 млн рублей в 2020—2025 годах.

Погашение кредита на строительство комплекса в Бресте и уплата процентов за пользование им осуществляется за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на финансирование государственных инвестиционных программ на 2020—2029 годы, на реконструкцию больницы в Гродно — за счет бюджета Гродненской области.