Минск, 16 марта. Из-за коронавируса COVID-19 Россия закрывает въезд для иностранцев с 18 марта по 30 апреля, следует из опубликованного сегодня вечером сообщения правительства РФ.

В релизе отмечается, что председатель правительства страны Михаил Мишустин провел телефонные разговоры с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом (дважды), а также с главами правительств Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

В ходе переговоров "обсуждалась ситуация, связанная с новой коронавирусной инфекцией". Мишустин проинформировал собеседников, что для "обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции" в соответствии с российским законодательством и положениями применимых международных договоров РФ правительство приняло решение "с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства".

Ограничение на въезд не касается сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в РФ, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

В ходе телефонных разговоров Мишустин подчеркнул, что принимаемые российской стороной меры "соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, вызваны особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер".

Главы правительств "договорились поддерживать контакты по вопросам, связанным с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции".

16 марта Александр Лукашенко подверг резкой критике решение России закрыть границу с Беларусью. В свою очередь Россия выразила недоумение позицией белорусского руководства.

После решения России белорусские граждане не смогут выехать за рубеж наземным путем: границы закрыли сопредельные Польша, Украина, Латвия и Литва.