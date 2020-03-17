Митинга с концертом в День Воли в Минске не будет (дополнено)
Организаторы предлагали провести митинг-концерт 22 марта. Теперь они подчеркивают, что подготовка мероприятия выглядит неуместной в условиях, когда "каждый день в Беларуси увеличивается количество больных коронавирусом, а официальная информация о распространении вируса не вызывает доверия".
"Мы не получили ответ Мингорисполкома, и сегодня пять дней до запланированной нами даты. Очевидно, что положительного ответа мы не получим, и, не имея информации, организовать мероприятие не представляется возможным. Кроме того, эпидемиологическое состояние ухудшается, и рассчитывать на большое количество участников не приходится", — пояснил в комментарии БелаПАН председатель движения "За Свободу" Юрий Губаревич.
Он добавил, что в ближайшее время организаторы оповестят Мингорисполком о своем решении.
"В течение первой половины дня созвонимся. По закону они уже должны были принять решение, и если решение принято отрицательное, то наши намерения совпадают, если было принято положительное — то мы подадим официальный отзыв заявки", — сказал политик.
При этом Губаревич не исключил, что если угроза распространения вируса снизится, то празднование может быть проведено в более поздние сроки.
В состав оргкомитета по подготовке празднования 102-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики входят БСДП (Грамада), Объединенная гражданская партия, оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия", движение "За Свободу" и партия "Зеленые".