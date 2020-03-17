Митинга с концертом в День Воли в Минске не будет (дополнено)

Минск, 17 марта. Оргкомитет по празднованию 102-й годовщины Белорусской Народной Республики отзывает заявку на проведение митинга-концерта в Минске. Основание для такого решения — распространение коронавируса и невозможность из-за этого гарантировать безопасность участникам мероприятия, говорится в сообщении оргкомитета от 17 марта.

Организаторы предлагали провести митинг-концерт 22 марта. Теперь они подчеркивают, что подготовка мероприятия выглядит неуместной в условиях, когда "каждый день в Беларуси увеличивается количество больных коронавирусом, а официальная информация о распространении вируса не вызывает доверия".



"Мы не получили ответ Мингорисполкома, и сегодня пять дней до запланированной нами даты. Очевидно, что положительного ответа мы не получим, и, не имея информации, организовать мероприятие не представляется возможным. Кроме того, эпидемиологическое состояние ухудшается, и рассчитывать на большое количество участников не приходится", — пояснил в комментарии БелаПАН председатель движения "За Свободу" Юрий Губаревич.



Он добавил, что в ближайшее время организаторы оповестят Мингорисполком о своем решении.



"В течение первой половины дня созвонимся. По закону они уже должны были принять решение, и если решение принято отрицательное, то наши намерения совпадают, если было принято положительное — то мы подадим официальный отзыв заявки", — сказал политик.



При этом Губаревич не исключил, что если угроза распространения вируса снизится, то празднование может быть проведено в более поздние сроки.



В состав оргкомитета по подготовке празднования 102-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики входят БСДП (Грамада), Объединенная гражданская партия, оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия", движение "За Свободу" и партия "Зеленые".