ВОЗ поддерживает меры, предпринимаемые Беларусью для борьбы с COVID-19

Минск, 17 марта. "Мы выражаем нашу поддержку и солидарность в отношении мер, предпринимаемых в Беларуси в настоящее время для борьбы с COVID-19", — говорится в заявлении, размещенном 17 марта в "Фейсбуке" на странице странового офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси.

Там отмечается, что ВОЗ "чрезвычайно озабочена угрожающим и быстрым распространением" коронавирусной инфекции COVID-19 в мире и сопутствующим этому негативным социально-экономическим воздействием на общества и страны.



ВОЗ всецело поддерживает усилия стран, основанные на научно обоснованном подходе, по сдерживанию передачи и предотвращению распространения инфекции.



"Мы высоко ценим своевременный и обоснованный подход системы здравоохранения Беларуси к этой чрезвычайной ситуации, — говорится в заявлении. — Значительные усилия и ресурсы системы здравоохранения были направлены на раннее выявление случаев заражения COVID-19 с использованием лабораторной диагностики, изоляцию, оказание помощи пациентам и отслеживание контактов. Это ключевые меры, рекомендуемые ВОЗ, для того чтобы остановить передачу и предотвратить распространение коронавирусной инфекции".



В страновом офисе ВОЗ также с благодарностью отмечают открытость Беларуси в обмене информацией по COVID-19 и своевременное предоставление отчетности ВОЗ в соответствии с Международными медико-санитарными правилами, что очень важно для координации усилий всех стран в глобальном масштабе.



"Мы с удовлетворением отмечаем регулярное предоставление Министерством здравоохранения Беларуси информации о развитии ситуации, рекомендуемых мерах защиты и предпринимаемых мерах населению страны, — подчеркивается в заявлении. — Своевременное информирование и вовлечение населения в противодействие распространению COVID-19 является важным фактором в решении этой непростой проблемы. На данном этапе, при отсутствии в стране неконтролируемой передачи инфекции среди населения, меры, предпринимаемые Беларусью, основаны на оценке существующих рисков и соответствуют рекомендациям ВОЗ".



"К сожалению, эпидемиологическая ситуация в мире продолжает ухудшаться, поэтому ВОЗ призывает все страны подготовить кадровые ресурсы и службы здравоохранения к возможному дальнейшему росту и распространению COVID-19, — говорится в заявлении. — Страны должны быть готовы к реагированию на различные варианты развития ситуации, принимая во внимание, что универсального подхода не существует. Все страны должны оценивать уровень риска, с которым они сталкиваются, введенные ими меры и приемлемость этих мер для общества, а также оперативно проводить необходимые мероприятия в адекватном масштабе с целью прекращения или снижения темпов передачи COVID-19 при сведении к минимуму экономических, общественных и социальных последствий".



ВОЗ считает, что введение ограничений на перемещение людей и товаров в периоды чрезвычайных ситуации в области здравоохранения "в большинстве случаев не является эффективной мерой и может отвлекать ресурсы от других мероприятий". Более того, ограничения могут приводить к сбоям при доставке необходимой помощи, нарушать деятельность хозяйствующих субъектов и иметь негативные социально-экономические последствия для затронутых ими стран.



"Введение значительных ограничений на международные перевозки может быть оправдано в начале вспышки, поскольку может дать странам необходимое время для оперативного принятия эффективных мер по обеспечению готовности. Такие ограничения должны вводиться только на основании тщательной оценки риска, быть соразмерными риску для здоровья населения, действовать непродолжительное время и регулярно пересматриваться по мере развития ситуации, — отмечается в заявлении. — Активное тестирование, выявление случаев и отслеживание контактов в сочетании с мерами социального дистанцирования, мобилизации местных сообществ и укрепления систем здравоохранения, могут предотвратить передачу инфекции и спасти человеческие жизни".



Стоит отметить, что 16 марта правительство России приняло решение об ограничении въезда в Российскую Федерацию с территории Беларуси. В опубликованном вечером 16 марта сообщении пресс-службы российского правительства отмечалось, что такие меры "вводятся прежде всего по причине непринятия органами государственной власти Белоруссии рекомендованных ВОЗ адекватных мер по перекрытию государственных границ с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции из третьих государств".



По данным Минздрава, в Беларуси подтверждено 36 случаев коронавируса COVID-19. 17 марта на совещании правительства министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, что за прошедшие сутки в стране не выявлено новых случае коронавируса COVID-19, часть пациентов готовится к выписке, так как у них получены первые отрицательные тесты.