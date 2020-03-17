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Дата распечатки: 17.03.2020 16:38
 
17.03.2020 15:57 Общество

Минобразования Беларуси опровергло информацию о переносе школьных каникул

Минск, 17 марта. Министерство образования Беларуси опровергло информацию о переносе школьных каникул.

На данный момент официальные даты весенних каникул — с 30 марта по 4 апреля, сообщило Минобразования в своем официальном телеграм-канале. "Официальное решение о переносе каникул пока не принято. Просим не распространять недостоверную информацию в СМИ, мессенджерах и социальных сетях", — говорится в сообщении.

Между тем 17 марта несколько человек, чьи дети учатся в разных школах и гимназиях Минска, сообщили БелаПАН, что их известили о переносе начала весенних школьных каникул на неделю раньше, на 23 марта. По словам родителей, такую информацию они получили от классных руководителей и представителей школьной администрации.

Елена Спасюк, БелаПАН.

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