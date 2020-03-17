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Дата распечатки: 17.03.2020 21:09
 
17.03.2020 20:48 Экономика

Беларусь и Армения намерены развивать сотрудничество в сфере лесного хозяйства

Минск, 17 марта. Беларусь и Армения намерены развивать сотрудничество в сфере лесного хозяйства. Соответствующая договоренность достигнута в ходе рабочего визита министра лесного хозяйства Виталия Дрожжи в Армению в конце прошлой недели, сообщила пресс-служба Минлесхоза.

Речь, в частности, идет об изучении белорусского опыта ведения лесного хозяйства: от заготовки семян до лесоустройства. Армянская сторона заинтересована также в приобретении высококачественного белорусского посадочного материала.

В 2018 году на берегу озера Севан был заложен лес белорусско-армянской дружбы. Тогда лесоводы двух стран засадили почти 10 га. Посадочный материал был привезен из Беларуси. Его на безвозмездной основе передали борисовский опытный и ивацевичский лесхозы. В рамках рабочего визита министра лесного хозяйства состоялась торжественная церемония открытия леса белорусско-армянской дружбы. "Несмотря на различные климатические условия, белорусские сосны показали хорошую приживаемость. Теперь армянская сторона рассматривает возможность приобретения до 10 млн штук посадочного материала", — отметила пресс-служба ведомства.

Дрожжа подчеркнул готовность лесхозов к дальнейшему сотрудничеству. Ожидается, что детали поставок будут обсуждены в ближайшем будущем.  

Также армянские лесоводы намерены в скором времени посетить Беларусь, однако из-за эпидемиологической ситуации и объявленной чрезвычайной ситуации в Армении он может быть отложен.

Марина Носова, БелаПАН.

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