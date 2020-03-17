Минобразования Беларуси опровергло информацию о переносе школьных каникул (обновлено)

Минск, 17 марта. Министерство образования Беларуси опровергло информацию о переносе школьных каникул.

На данный момент официальные даты весенних каникул — с 30 марта по 4 апреля, сообщило Минобразования в своем телеграм-канале. "Официальное решение о переносе каникул пока не принято. Просим не распространять недостоверную информацию в СМИ, мессенджерах и социальных сетях", — говорится в сообщении.

После 18 часов в телеграм-канале министерства было опубликовано дополнение: "В последнее время в интернете, в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о переносе весенних каникул. Официально: график учебного процесса не изменяется. Никаких оснований для этого нет. Все учебные заведения должны работать в штатном режиме".

Между тем 17 марта несколько человек, чьи дети учатся в разных школах и гимназиях Минска, сообщили БелаПАН, что их известили о переносе начала весенних школьных каникул на неделю раньше, на 23 марта. По словам родителей, такую информацию они получили от классных руководителей и представителей школьной администрации.

В комментарии БелаПАН на вопрос, не является ли эта информация решением отдельных школ и гимназий, пресс-секретарь Минобразования Людмила Высоцкая заявила: "Решений учреждений образования отдельных быть не должно. Переноса каникул не будет. Об этом же сегодня сказал министр образования [Игорь Карпенко]".