Глава Белорусского экзархата установил ряд правил для нераспространения коронавируса в православных храмах

Минск, 17 марта. Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, установил ряд правил, направленных на предотвращение распространения эпидемии коронавируса COVID-19 в православных храмах страны. Правила перечислены в циркулярном письме, текст которого опубликован на информационном портале sobor.by.

В частности, православный иерарх приказал организовать обязательное дежурство церковных работников расположенных перед иконостасом высоких столиков с праздничными иконами — аналоев, а также около украшенных шкафчиков с чтимыми иконами и святынями — кивотов. Дежурным надлежит протирать иконы и святыни спиртосодержащими жидкостями или иными антисептиками "после каждого целования верующими". При этом митрополит Павел считает возможным на период эпидемии воздержаться от целования святынь и заменить его поклоном.

Священнослужителям рекомендовано воздержаться от благословения посредством целования руки. В храмах следует рассмотреть возможность применения одноразовых стаканов для запивки после причащения богослужебным литургическим хлебом либо вовсе отказаться от его запивки. В первом случае одноразовую посуду необходимо собрать и утилизировать сразу после богослужения.

Настоятелям приходов и монастырей надлежит особо следить за соблюдение чистоты и санитарии, а также за регулярностью влажной уборки, в том числе с антисептиками, в местах скопления людей. Кроме того, им следует напоминать людям о личной ответственности за свое здоровье и перед окружающими, а также рекомендовать прихожанам в случае недомогания или признаков вирусной инфекции незамедлительно обращаться к врачу и воздержаться от участия в общественной церковной молитве до полного выздоровления.

На официальном портале Белорусского экзархата Московского патриархата опубликована инструкция в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, утвержденная Священным синодом Русской православной церкви. В этом документе тоже говорится о необходимости повсеместного использования обеззараживающих средств, одноразовой посуды и гигиенических перчаток.



Помимо прочего, установлено в промежутках между актами таинства крещения дезинфицировать купель, во время миропомазания или помазания елеем использовать одноразовые ватные палочки, которые впоследствии необходимо сжигать.



До особого распоряжения приостановлена работа воскресных школ, приходских секций и кружков.

На прошлой неделе Священный синод РПЦ принял заявление, в котором призвал верующих не относиться легкомысленно к коронавирусной инфекции, следовать предписаниям врачей и соблюдать меры профилактики.

Ранее председатель Конференции католических епископов Беларуси митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич ввел в костелах ряд временных правил, направленных на нераспространение коронавируса.

В частности он установил, что чествование креста, икон и реликвий "происходит на коленях или глубоким поклоном без касания и целования"; на решетках исповедален "должен быть установлен защитный материал", который необходимо регулярно дезинфицировать и менять с соблюдением мер предосторожности; знак успокоения, который верующие обычно передают во время мессы, пожимая друг другу руки, сейчас "передается склонением головы, без тактильного контакта"; перед евхаристией духовные лица и служители "должны тщательно вымыть руки и во время нее неуклонно соблюдать нормы гигиены".

Кроме того, кропильницы в храмах не будут наполнять освященной водой. Священники должны объяснить верующим "необходимость на некоторое время воздержаться от их использования". Верующим рекомендуется "иметь дома освященную воду и пользоваться ею".

Православие и католицизм — две наиболее распространенные христианские конфессии в Беларуси, объединяющие в общей сложности около 6 млн человек.

На сегодня в Беларуси зафиксировано 36 случаев коронавируса. Трое выздоровевших выписаны домой. Один пациент находится в состоянии средней степени тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.