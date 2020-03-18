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Дата распечатки: 18.03.2020 12:23
 
18.03.2020 12:02 Общество

Количество зараженных COVID-19 в Беларуси выросло до 51

Минск, 18 марта. По последним данным Минздрава, число подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Беларуси выросло с 36 до 51.

"По состоянию на 8.00 утра сегодня 9 пациентов имеют клинические признаки инфекции COVID-19, т.е. по сути, являются больными. Также на контроле находятся 37 пациентов с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни", — сообщила 18 марта пресс-служба Минздрава. 

Из больниц выписаны пять пациентов, еще трем проводится повторное лабораторное обследование, они готовятся к выписке в ближайшее время.

По информации Минздрава, с начала регистрации в Беларуси коронавируса COVID-19 17 случаев — завозные. Из них четыре последние (из Испании, Франции, Германии и Санкт-Петербурга) были выявлены при проведении санитарно-карантинного контроля. Остальные — подтверждены у изолированных пациентов, относящихся к контактам первого уровня.

Продолжается медицинское наблюдение за 1.960 гражданами, прибывшими из неблагополучных стран, в отношении почти 2.700 двухнедельное медицинское наблюдение завершено.

"Министерством здравоохранения разработаны приказы по организации медицинской помощи, перепрофилированию и функционированию наших учреждений в зависимости от эпидемиологической ситуации и количества выявленных лиц с вирусом. В настоящее время принятые меры являются заблаговременными во всех регионах, вплоть до центральных районных больниц", — отмечается в сообщении министерства.

В Минздраве также заверили, что в стране достаточно средств и возможностей, в том числе коечного фонда, для организации помощи пациентам с выявленным вирусов и изоляции контактов первого уровня.

Ирина Турчина, БелаПАН.

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