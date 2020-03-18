Количество зараженных COVID-19 в Беларуси выросло до 51

Минск, 18 марта. По последним данным Минздрава, число подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Беларуси выросло с 36 до 51.

"По состоянию на 8.00 утра сегодня 9 пациентов имеют клинические признаки инфекции COVID-19, т.е. по сути, являются больными. Также на контроле находятся 37 пациентов с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни", — сообщила 18 марта пресс-служба Минздрава.



Из больниц выписаны пять пациентов, еще трем проводится повторное лабораторное обследование, они готовятся к выписке в ближайшее время.



По информации Минздрава, с начала регистрации в Беларуси коронавируса COVID-19 17 случаев — завозные. Из них четыре последние (из Испании, Франции, Германии и Санкт-Петербурга) были выявлены при проведении санитарно-карантинного контроля. Остальные — подтверждены у изолированных пациентов, относящихся к контактам первого уровня.



Продолжается медицинское наблюдение за 1.960 гражданами, прибывшими из неблагополучных стран, в отношении почти 2.700 двухнедельное медицинское наблюдение завершено.



"Министерством здравоохранения разработаны приказы по организации медицинской помощи, перепрофилированию и функционированию наших учреждений в зависимости от эпидемиологической ситуации и количества выявленных лиц с вирусом. В настоящее время принятые меры являются заблаговременными во всех регионах, вплоть до центральных районных больниц", — отмечается в сообщении министерства.



В Минздраве также заверили, что в стране достаточно средств и возможностей, в том числе коечного фонда, для организации помощи пациентам с выявленным вирусов и изоляции контактов первого уровня.